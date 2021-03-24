Патрушев пригрозил США ответственностью за создание трудностей для России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия настроена на конструктивное сотрудничество с США. При этом если Вашингтон будет создавать трудности в отношениях с Москвой, он понесет за это ответственность, сказал господин Патрушев журналистам.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и Москву ждут «тяжелые дни» из-за разных позиций по некоторым вопросам. Однако он считает, что с Россией можно работать по нескольким направлениям.

«Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить»,— сказал Николай Патрушев журналистам, комментируя слова господина Салливана (цитата по ТАСС).

Россия, по словам Николая Патрушева, не совершала никаких враждебных действий в отношении США. «Мы настроены на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон, было бы равноправным. Хочу подчеркнуть — мы не совершали никаких враждебных действий в отношении США, не совершаем их в настоящее время и не планируем совершать в будущем»,— заявил он.

17 марта президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей». Господин Путин в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и предложил провести дискуссии в прямом эфире. МИД России утверждает, что США отказались от переговоров.

Подробнее о высказываниях президентов — в материале “Ъ” «Россия и США отходят от края паузы».