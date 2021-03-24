Мэр Ярославля 25 марта представит новую транспортную схему

Новую версию транспортной схемы города Ярославля представит 25 марта мэр города Владимир Волков, сообщает «Городской телеканал». На телеканале отметили, что презентация обновленной схемы движения общественного транспорта Ярославля пройдет в прямом эфире программы «Диалоги».

Отмечается, что новую транспортную схему уже согласовал профильный департамент. По данным телеканала, в ходе прямого эфира телезрители смогут задать свой вопрос, касающийся транспортной реформы Ярославля, главе города.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что ранее представленная транспортная схема вызвала недовольство жителей города. Ярославцам не понравилась пересадочная система и отмена сквозных маршрутов, которые соединяют районы города. Против принятия схемы высказывались общественники, муниципальные и областные депутаты. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов потребовал внести изменения в соответствии с предложениями ярославцев.

"Ъ-Ярославль" рассказывал, что транспортную реформу в Ярославле изначально планировали провести в три этапа. Первый этап был намечен на март 2021 года. Городские власти хотели отказаться от 26 направлений, на которых по нерегулируемому тарифу работают маршрутки. Взамен должны были появится 18 новых маршрутов.

По данным начальника управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергея Волканевского, реформа общественного транспорта, проводимая в городе, повлечет дополнительные расходы из бюджета Ярославля и области в размере более 157 млн руб.

Дарья Сабаева