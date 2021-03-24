Депутат свердловского заксобрания от КПРФ примет участие в праймериз «Единой России»

Бывший коммунист, депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер примет участие в предварительном голосовании (праймериз) партии «Единая Россия». Об этом он сообщил в разговоре с “Ъ-Урал”.

По словам парламентария, выдвижение от партии власти позволит лучше работать с избирателями. «Можно критиковать бесконечно, но я сторонник малых дел. Есть руководящая и направляющая партия. Чтобы выполнить требования конкретных людей и территорий, чтобы что-то изменить, надо действовать через эту организацию»,— пояснил господин Вегнер.

Депутат планирует подать документы в конце апреля — сейчас он ждет справку об отсутствии судимости. Избираться в свердловский парламент Вячеслав Вегнер намерен по Белоярскому одномандатному округу.

Напомним, в действующий созыв заксобрания региона господин Вегнер вошел в составе КПРФ. Позднее он был исключен из партии за поддержку губернатора Евгения Куйвашева, выдвинутого «Единой Россией» на выборах главы региона в 2017 году.

Накануне стало известно о том, что бывший глава фракции ЛДПР в свердловском парламенте Михаил Зубарев, которые покинул партию, также рассматривается в качестве кандидатуры для выдвижения от «Единой России» по Асбестовскому одномандатному округу.

Подробнее о том, кто еще планирует участвовать в праймериз «Единой России» — в материале “Ъ-Урал” «Губернатор примеряет Госдуму»

Анастасия Реутова