Правительство РФ выделит регионам Сибири более 1,3 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,3 млрд руб. отдельным регионам Сибирского федерального округа. Средства будут направлены на решение социальных проблем, сообщила пресс-служба правительства РФ. Решение о финансировании было принято по итогам рабочей поездки господина Мишустина.

Больше всего средств получит Республика Тыва (свыше 649 млн руб.). Более 352 млн руб. будет направлено на погашение долгов республиканской больницы в Кызыле перед поставщиками медтехники. Также планируется закупка нового оборудования для медучреждения. Еще на 297 млн руб. планируется завершить возведение двух детских садов и одной школы в Кызыле.

Республике Алтай будет выделено более 254 млн руб. на строительство объектов водоснабжения и очистных сооружений вблизи Телецкого озера. На проведение исследований в области лечения рака в Институте ядерной физики имени Г.И.Будкера в Новосибирске правительство России направит 200 млн руб.

Кроме того, около 203 млн руб. будет направлено на погашение задолженности по зарплате перед работниками шахты «Алексиевская» в Кемеровской области. Ранее, при обсуждении с главой региона Сергеем Цивилевым проблемы о невыплате средств работникам предприятия, господин Мишустин пообещал оказать помощь и силами правоохранительных органов и ФНС разобраться в ситуации. «Важно строго контролировать, чтобы впредь подобные случаи не повторялись»,— сказал тогда премьер-министр РФ.

Михаил Мишустин посетил регионы Сибирского федерального округа со 2 марта по 6 марта. Он побывал в Алтайском крае, Туве и Республике Алтай, Новосибирской и Кемеровской областях.

Екатерина Лукашевич