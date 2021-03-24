В Татарстане задержали главного криминального авторитета

В Татарстане задержали 59-летнего жителя Казани, который свыше пяти лет был главным криминальным авторитетом республики, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Его имя не называется. По неофициальным данным, речь идет о Сергее Нейдерове.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что 59-летний ранее неоднократно осужденный за разбой, подделку документов и хулиганство житель Казани получил неформальный статус "положенца по Татарстану"»,— уточнили в ведомстве.

Отмечается, что статус он получил в 2015 году во время так называемой криминальной сходки с участием другого «авторитета» Романа Сычева по кличке Сыч Казанский. С того времени задержанный «обязывал всех лиц уголовно-преступной среды республики, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться своим указаниям и распоряжениям, создавал устойчивые связи между группировками, назначал "смотрящих" за районами и городами, а также в исправительных учреждениях из числа осужденных».

По данным МВД, подозреваемый принимал участие в разрешении конфликтных ситуаций, искал легальные и нелегальные источники дохода, контролировал поступление денег в так называемую воровскую казну и их распределение.

Криминального авторитета задержали вчера, 23 марта. Во время обысков по месту его жительства и на даче правоохранители нашли две тетради с записями о денежных средствах «общака», вещи и предметы с воровской символикой, предмет, похожий на пистолет, и патроны к нему, а также мобильники, сим-карты и деньги. Все найденные предметы были изъяты.

Главное следственного управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» (ст. 210.1 УК РФ). В данный момент решается вопрос об аресте задержанного.

О суде над лидером красноярского криминального мира читайте в материале “Ъ” «Вор в законе встретился с присяжными».

Дмитрий Ларин, Казань