Куйвашев подписал закон о реновации в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Напомним, 16 марта закон о КРТ приняли депутаты законодательного собрания Свердловской области. Закон вступит в силу через 10 дней.

Новый закон дает возможность местным властям составлять и утверждать программы по реконструкции и сносу депрессивных кварталов и их застройку новым жильем. Он разработан в связи с утверждением данного механизма на федеральном уровне.

После принятия закона правительство Свердловской области может устанавливать порядок реализации решения о КРТ жилой застройки, определять границы такой территории, утверждать адресные программы, на основании которых планируются снос, реконструкция объектов. Также за региональным правительством закрепляется установление критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома.

В Свердловской области внедрять механизм КРТ планируют в агломерациях — Екатеринбургской, Нижнетагильской и Каменск-Уральской. К третьему кварталу 2021 года в регионе должны быть приняты девять обязательных нормативно-правовых актов и 13 дополнительных документов. Они будут определять, по каким критериям дома попадают под КРТ, порядок контроля за реализацией проекта, согласование адресных перечней домов, которые снесут, определение границ таких территорий.

Региональные власти пообещали назвать пилотные проекты в начале апреля. По прогнозам, реновация может начаться с ветхих домов на Уралмаше, Эльмаше и Вторчермете, где находится много малоэтажных и ветхих домов.