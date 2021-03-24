Прокуратура организовала проверку после прорыва трубопровода на предприятии «Роснефти» в ХМАО

Природоохранная прокуратура организовала проверку по факту прорыва трубопровода «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее предприятие «Роснефти») в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, инцидент произошел 20 марта. В результате прорыва нефтесодержащей жидкостью был загрязнен земельный участок.

В рамках проверки сотрудники ведомства оценят соблюдение законодательства об охране окружающей среды и правил промышленной безопасности. В прокуратуре ХМАО добавили, что ситуация находится на контроле Росприроднадзора. “Ъ-Урал” направил запрос в пресс-службу ведомства.

Отметим, это не первый инцидент, связанный с прорывом трубопровода в ХМАО. Так, 6 марта на резервном подводном переходе протяженностью 1,5 км в акватории реки Обь под Нижневартовском произошел пропуск пропан-бутана с последующим возгоранием. Переход является частью системы продуктопровода широкой фракции легких углеводов от Губкинского ГПЗ (ЯНАО) до Южно-Балыкского ГПЗ (ХМАО). Свои проверки по факту инцидента организовали Ростехнадзор, прокуратура и СКР.

Позднее в АО «Сибуртюменьгаз» сообщили о завершении работы по полной очистке отсеченного участка трубопровода от остаточных продуктов газопереработки. По данным МЧС, объем утечки широкой фракции легких углеводородов при аварии составил 56 тонн, еще 599 тонн было сожжено в специальных амбарах. По факту аварии управление Росприроднадзора возбудило административное дело по ст. 8.1 КоАП РФ (Несоблюдение экологических требований при эксплуатации сооружения).

Михаил Мананников