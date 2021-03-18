Росприроднадзор возбудил административное дело по факту аварии на трубопроводе в ХМАО

Управление Росприроднадзора возбудило административное дело по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации сооружения) по факту аварии на газопроводе АО «Сибуртюменьгаз» в акватории реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба ведомства. Сейчас управление проводит проверку по факту аварии, в ходе которой эксперты оценят ущерб экологии.

Напомним, 6 марта на резервном подводном переходе протяженностью 1,5 км произошел пропуск пропан-бутана с последующим возгоранием. Переход является частью системы продуктопровода широкой фракции легких углеводов от Губкинского ГПЗ (ЯНАО) до Южно-Балыкского ГПЗ (ХМАО). Свои проверки по факту инцидента организовали Ростехнадзор, прокуратура и СКР. Позднее в АО «Сибуртюменьгаз» сообщили о завершении работы по полной очистке отсеченного участка трубопровода от остаточных продуктов газопереработки. По данным МЧС, объем утечки широкой фракции легких углеводородов при аварии составил 56 тонн, еще 599 тонн было сожжено в специальных амбарах.

Михаил Мананников