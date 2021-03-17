Объем утечки углеводородов при аварии на газопроводе «Сибуртюменьгаза» в ХМАО составил 56 тонн

Объем утечки широкой фракции легких углеводородов при аварии на газопроводе АО «Сибуртюменьгаз» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на реке Обь составил 56 тонн, еще 599 тонн было сожжено в специальных амбарах, следует из информационного донесения МЧС, сообщает агентство «Прайм».

Всего из 85 проб воды на превышение предельно допустимой концентрации на данный момент получены результаты 44. Единственное превышение зафиксировано в 500 м. вверх по течению от места возгорания, при этом оно не оказывает острого токсического действия.

Напомним, 6 марта на резервном подводном переходе протяженностью 1,5 км произошел пропуск пропан-бутана с последующим возгоранием. Переход является частью системы продуктопровода широкой фракции легких углеводов от Губкинского ГПЗ (ЯНАО) до Южно-Балыкского ГПЗ (ХМАО). Свои проверки по факту инцидента организовали Ростехнадзор, прокуратура, Росприроднадзор и Следственный комитет. Накануне, 16 марта, в АО «Сибуртюменьгаз» сообщили о завершении работы по полной очистке отсеченного участка трубопровода от остаточных продуктов газопереработки.