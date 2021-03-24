Генпрокуратура обжаловала приговор бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Цуркан

Генпрокуратура обжаловала приговор бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, осужденной за шпионаж, сообщается на сайте правозащитного объединения «Команда 29». Сторона обвинения не согласна с зачетом в срок наказания времени, проведенного в СИЗО.

«В конце декабря прошлого года нашу подзащитную Карину Цуркан приговорили к 15 годам колонии по обвинению в шпионаже. При этом суд решил, что ей зачтут срок, который она провела в СИЗО, а это два с половиной года, из расчета один день за полтора. Но Генпрокуратура не согласна с этим решением. Гособвинители подали апелляционное представление, в котором потребовали приравнять один день под стражей к одному дню в колонии»,— говорится в сообщении.

Карину Цуркан задержали в июне 2018 года. По данным следствия, она передала за границу сведения о поставках российской электроэнергии на Донбасс в 2015 году. К сотрудничеству ее в 2004 году привлекла Служба информации и безопасности Молдавии, говорится в материалах дела. Цуркан свою вину не признала.

В декабре 2020 года Карину Цуркан приговорили к 15 годам колонии общего режима за шпионаж в пользу Молдавии. Суд также обратил в доход государства более 656 млн руб., изъятые у нее в ходе следствия. Гособвинение просило 18 лет колонии строгого режима.

Подробности — в материале “Ъ” «Карину Цуркан признали агентом Карлой».