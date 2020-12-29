Бывший топ-менеджер «Интер РАО» Цуркан получила 15 лет за шпионаж

Мосгорсуд приговорил бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карину Цуркан к 15 годам колонии общего режима за шпионаж в пользу Молдавии. Суд также обратил в доход государства более 656 млн руб., изъятые у нее в ходе следствия. Защита намерена обжаловать приговор.

«Суд постановил назначить Цуркан Карине Валерьевне, признанной виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж), наказание в виде 15 лет колонии общего режима»,— сказал судья.

«Мы не согласны с обвинительным приговором и обжалуем его в апелляционной и, если потребуется, кассационной инстанции»,— заявил адвокат Цуркан Иван Павлов «Интерфаксу». «Мы сделаем все, чтобы этот неправосудный приговор был отменен»,— сказал он.

Карину Цуркан задержали в июне 2018 года. По данным следствия, она передала за границу сведения о поставках российской электроэнергии на Донбасс в 2015 году. К сотрудничеству ее в 2004 году привлекла Служба информации и безопасности Молдавии, говорится в материалах дела. Цуркан свою вину не признала. Гособвинение просило 18 лет колонии строгого режима.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Разведка донесла на восемнадцать лет».