Рубль вернулся к значениям 23 марта

Рубль в ходе торгов на Московской бирже вернулся к значениям вторника, 23 марта. На 10:32 мск стоимость евро составляет 90,2375 руб. (–0,23%), стоимость доллара — 76,3325 руб. (–0,06%).

Утром курс евро превысил 91 руб. Последний раз европейская валюта торговалась на этом уровне 25 февраля. Доллар торговался на уровне 76,9 руб.

Ослабление рубля происходит на фоне роста санкционного давления и падения цен на нефть, которые в условиях расширения карантина в Европе вернулись к уровню $60 за баррель.

Подробнее — в материале “Ъ” «Рубль попал под ожидание санкций».