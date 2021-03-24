Второй саммит Россия—Африка пройдет в 2022 году

Второй саммит Россия—Африка намечен на 2022 год, сообщил президент РФ Владимир Путин. Первый саммит прошел в октябре 2019 году и был совмещен с российско-африканским экономическим форумом.

Сегодня, 24 марта, проходит международная межпартийная конференция «Россия—Африка: возрождая традиции». «Рассчитываю, что инициированная партией "Единая Россия" международная конференция не только внесет значимый вклад в углубление межпартийного сотрудничества, но и станет одним из этапов подготовки второго саммита Россия—Африка, намеченного на 2022 год»,— говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

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В саммите, прошедшем в Сочи в 2019 году, участвовали главы 43 африканских стран. Общее число участников составило 10 тыс. человек. В ходе саммита господин Путин в качестве одной из целей сотрудничества назвал удвоение товарооборота РФ со странами Африки в ближайшие пять лет. В 2019 году товарооборот России с континентом составлял около $20 млрд. Это примерно в три раза меньше, чем товарооборот стран Африки с США и в десять раз меньше, чем аналогичный показатель с Китаем.

Об итогах первого саммита — в материале “Ъ” «В одну и ту же Африку нельзя войти дважды».