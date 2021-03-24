Китай приостановил прием грузов трех российских предприятий из-за коронавируса на упаковках

Таможенные органы Китая приостановили прием импортных деклараций от трех российских предприятий на неделю, сообщило главное таможенное управление КНР. Прием остановлен из-за коронавируса, обнаруженного на упаковках продуктов водного промысла.

«Таможенные органы по всей стране приостанавливают на одну неделю прием импортных таможенных деклараций от трех российских производителей продуктов водного промысла, включая "Камчатморепродукт", ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат" и ОАО "Южморрыбфлот"»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС). Коронавирус обнаружили на упаковках нескольких партий замороженных кеты и минтая из России.

Китай вводит ограничения на прием грузов не только на продовольствие. Так, в марте РЖД не менее двух раз ограничивали погрузку лесных грузов, угля и удобрений в Китай через пограничный переход Забайкальск—Маньчжурия из-за отказа в приеме поездов со стороны КНР. Ограничения связаны со строгими нормами санитарной обработки. При этом Китай заинтересовался строительством второго железнодорожного погранперехода неподалеку от упомянутого.

Подробности — в материале “Ъ” «Граница на угле».