Россия, ЕС, США и ООН провели встречу по палестино-израильскому урегулированию

Представители ближневосточного «квартета» провели встречу по палестино-израильскому урегулированию. В него входят Россия, ЕС, США и ООН. Переговоры прошли на уровне дипломатов в формате видеоконференции.

«Послы ближневосточного "квартета" от ЕС, РФ, США и ООН провели встречу для обсуждения возвращения к субстантивным переговорам, которые привели бы к двугосударственному решению»,— говорится в сообщении ООН. Также они обсудили пандемию коронавируса, «неравенство в экономическом развитии между Израилем и Палестиной и необходимость для сторон конфликта воздерживаться от односторонних действий, которые осложнили бы достижение двугосударственного решения».

Палестино-израильское урегулирование обсуждалось на переговорах министров иностранных дел России и Израиля Сергея Лаврова и Габи Ашкенази, которые прошли в Москве. Стороны согласились, что решение Международного уголовного суда о расследовании ситуации в Палестине не способствуют решению палестино-израильского конфликта.

О позиции суда — в материале “Ъ” «Уголовный суд подвергся обвинениям».