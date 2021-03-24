Пентагон опроверг сообщения о пострадавших при обстреле в Сирии

Минобороны США отрицает, что американская база в Сирии была обстреляна. Ранее СМИ сообщили о пострадавших на этой базе. Вашингтон утверждает, что одна ракета приземлилась недалеко «от американских сил».

«Одна ракета приземлилась в сотнях метров от американских сил. Никто не пострадал, ущерба нанесено не было»,— говорится в заявлении Уэйна Маротто, официального представителя международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США (цитата по ТАСС).

Ранее телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что военная база США в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу. СМИ утверждало, что ракеты неизвестного происхождения были выпущены по американской базе на месторождении газа Конико на севере провинции Дейр-эз-Зор.

В конце февраля США по указанию президента Джо Байдена нанесли несколько авиаударов по объектам шиитских проиранских группировок на территории Сирии.

О реакции на атаку — в материале “Ъ” «Джо Байден отбомбился по демократам».