База США в Сирии подверглась обстрелу

Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу. Среди американских военных есть пострадавшие, сообщает телеканал «Аль-Маядин».

Уточняется, что ракеты неизвестного происхождения были выпущены по американской базе на месторождении газа Конико на севере провинции Дейр-эз-Зор. «Обстрел привел к ранениям в рядах американских военных»,— сообщил телеканал.

Напомним, в конце февраля США нанесли несколько авиаударов по объектам шиитских проиранских группировок на территории Сирии. Удары нанесли по указанию президента США Джо Байдена в ответ на атаки на американские объекты в Ираке. МИД РФ после этого осудил атаку США и призывал уважать суверенитет и целостность Сирии.

О реакции на атаку — в материале “Ъ” «Джо Байден отбомбился по демократам».