Зеленский отменил санкции против Ананьевых и Башкирской содовой компании

Президент Украины Владимир Зеленский снял санкции с экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых и Башкирской содовой компании. Они были внесены в санкционный список в 2019 и 2020 годах соответственно.

Документы по санкциям опубликованы на сайте президента Украины. Глава государства продлил антироссийские ограничения на три года. В обновленном списке 81 компания и 26 физлиц (против компаний санкции продлеваются на три–пять лет). Кроме того, господин Зеленский ввел санкции против трех депутатов Европарламента — граждан Франции.

Башкирская содовая компания — крупнейший в России производитель соды. Ее акции в марте были перечислены в пользу государства по решению суда. Проверка в компании проводилась после поручения президента Владимира Путина проверить сделку 2013 года.

Дмитрия и Алексея Ананьевых в России обвиняют в особо крупной растрате средств кредитного учреждения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в их дальнейшей легализации (ст. 174.1 УК РФ). Общий ущерб, по данным следственных органов, превышает 66,3 млрд руб. Кроме этого, по данным правоохранителей, из банка накануне его краха было похищено $575 млн и €22,4 млн. В декабре Интерпол отказался далее разыскивать братьев Ананьевых. Он рассмотрел их жалобу и посчитал их уголовное преследование политически мотивированным.

О решении Интерпола — в материале “Ъ” «Братьев Ананьевых вычеркнули из базы».