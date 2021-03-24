Состав сборной России на отборочные матчи

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Андрей Лунев («Зенит»), Юрий Дюпин («Рубин»).
Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Александр Жиров («Зандхаузен», Германия), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако», Франция), Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (оба — «Локомотив»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Даниил Фомин («Динамо»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).