Байден призвал Конгресс запретить штурмовое оружие

Президент США Джо Байден намерен добиваться запрета на оборот штурмового огнестрельного оружия после стрельбы в городе Боулдер (штат Колорадо), где были убиты 10 человек. Он призвал Конгресс «действовать».

«Мне не нужно ждать ни минуты, не говоря уже о часе, чтобы принять разумные шаги, которые в будущем спасут жизни, и призвать моих коллег в Палате представителей и Сенате к действию. Мы вновь можем запретить в нашей стране штурмовое оружие и обоймы большой емкости»,— сказал господин Байден журналистам (видео выступления приводит AP). Президент напомнил, что аналогичный закон действовал до 2004 года. Его не стали продлевать. По словам господина Байдена, массовых убийств тогда было меньше.

Стрельба произошла в супермаркете King Soopers в Боулдере. Нападение совершил 21-летний житель Колорадо Ахмад Алисса. О его мотивах не сообщается. Среди 10 убитых — один сотрудник полиции. По информации СМИ, нападавший использовал штурмовую винтовку AR-15, на нем был бронежилет. В США объявлен пятидневный траур.