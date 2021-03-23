Экзит-полы: Биньямин Нетаньяху может получить правительственную коалицию

Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и ее союзники могут набрать 61 депутатский мандат, необходимый для формирования правительственный коалиции. Таковы данные экзит-полов службы новостей «Кан хадашот», опубликованные после закрытия избирательных участков.

Согласно опросам, проводившимся израильскими СМИ, «Ликуд» может рассчитывать на 31–33 мандата. С «Ликудом» гарантировано в блоке выступают еще три партии: «Шас» (8–9 мандатов), «Религиозный сионизм» и «Яадут а-тора» получают каждая 6–7 мандатов. К ним может присоединиться также партия «Ямина», набирающая 7–8 мандатов. Лидер последней Нафтали Беннет подписывал соглашение о перераспределении голосов с соперниками Нетаньяху, однако до последнего не давал однозначного ответа, чью кандидатуру поддержит на пост премьер-министра. Господин Беннет известен политической конъюнктурой. Лидер блока «анти-Нетаньяху» партия «Йеш атид» Яира Лапида может рассчитывать на 16–18 мандатов. Вместе со своими союзниками ей не хватает мандатов для формирования коалиции.

Сюрпризом выборов стал провал избирательной кампании новой партии «Тиква хадаша», созданной Гидеоном Сааром — выходцем из «Ликуда». В начале предвыборной гонки ему прочили 20 мандатов. По итогам экзит-полов он получает 5–6 мандатов. Один из фаворитов предыдущих выборов — партия «Кахоль-Лаван» может рассчитывать на 7 мандатов.

Для Израиля важно не только количество голосов, полученное той или иной партией, но и возможность сплотить вокруг себя коалицию из 61 парламентария. Лидер этой группы становится премьер-министром. Прошедшие выборы — уже четвертые за два года. По итогам голосования в апреле и сентябре 2019 года сформировать правящую коалицию никто не смог, а созданное год назад коалиция между партией «Ликуд» и блоком «Кахоль-Лаван» оказалась не работоспособной.

Голосование проходило с 7:00 до 22:00 (с 8:00 до 23:00 по московскому времени). К утру среды в Израиле должно быть подсчитано уже 95% голосов, окончательные результаты объявят в четверг. Явка на выборах была самой низкой с 2009 года.

Подробнее о раскладе перед выборами — в публикации “Ъ” «Израиль идет на очередные внеочередные».

Марианна Беленькая