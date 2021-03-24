Пассажиры поедут паровозом

На заседании во вторник, 23 марта, Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву баллотироваться еще на два срока, вместе с новыми поправками, дающими дополнительные полномочия Центризбиркому (ЦИК). Изменение концепции законопроекта вызвало недовольство у парламентской оппозиции. Зато правительственный законопроект, ужесточающий законодательство об НКО-иноагентах, был одобрен во втором чтении без дискуссии. Возник спор между ЛДПР и «Справедливой Россией» в связи с принятием в первом чтении законопроекта об увеличении федеральной части партийных списков на выборах.

Законопроект о праве ЦИКа вносить представление об отзыве рекомендованных им членов региональных комиссий, включая и их председателей, можно назвать документом интересной судьбы. Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту внес его в виде поправок ко второму чтению другого законопроекта — внесенного во исполнение поправок к Конституции, позволяющих Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву баллотироваться в президенты еще на два срока. Согласно принятым поправкам, избиркомы также смогут сокращать в бюллетенях информацию о кандидатах или партсписках, если их там окажется более десяти. Кроме того, поправки позволяют ЦИКу формировать теризбиркомы для дистанционного онлайн-голосования и создавать избиркомы на федеральных территориях (пока такая территория только одна — «Сириус», и там ЦИК уже сформировал комиссию). УИК, кроме того, получат право иметь не один переносной ящик для голосования вне участка, а два.

Первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев пожаловался, что текст законопроекта ко второму чтению существенно изменился, а концепция расширена. Председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова (ЕР) напомнила, что поправки обсуждали на комитете. Тогда депутат от ЛДПР Сергей Иванов порекомендовал отклонить поправки, касающиеся избирательных комиссий, как противоречащие основной концепции законопроекта. Госпожа Савастьянова возразила, что они разрабатывались с учетом мнения экспертного совета при комитете, куда поступили предложения от региональных избиркомов. В итоге за проголосовал 331 депутат, против — 43, один воздержался.

Во втором чтении были приняты внесенные правительством поправки в закон «О некоммерческих организациях»: теперь можно будет признавать выполняющими функции иностранного агента организации, финансируемые российскими юрлицами, бенефициарами которых являются иностранные граждане.

Законопроект также запрещает использовать жилые помещения в качестве места нахождения российских филиалов иностранных НКО. НКО-иноагентов и подразделения иностранных НКО законопроект обязывает отправлять в Минюст программы мероприятий и отчеты об их реализации. Ведомство также получит право запрещать НКО-иноагентам с помощью «мотивированного предписания» реализовывать эти программы целиком или частично под страхом ликвидации. Минюст сможет проводить внеплановые проверки НКО-иноагентов, если получит информацию об их участии в мероприятиях нежелательных в России организаций. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) поддержал законопроект. Возражать никто не стал. За проголосовали 396 депутатов.

Зато дискуссия развернулась во время первого чтения законопроекта фракции ЛДПР об увеличении федеральной части партийных списков на выборах в Госдуму с 10 до 20 человек. Документ был внесен в палату еще в мае 2019 года. А в марте этого года лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Думы попросил спикера Вячеслава Володина ускорить рассмотрение проекта, и тот дал такое поручение комитету по контролю и регламенту. Комитет поддержал проект с оговоркой, что ко второму чтению нужно снизить число депутатов до 15 человек. Представители ЕР говорили, что законопроект — уступка парламентской оппозиции, он будет ей выгоден.

Опрошенные “Ъ” эксперты отмечали, что основными бенефициарами станут ЛДПР и «Справедливая Россия», поскольку в список кроме лидеров партий можно будет включать и спонсоров.

Однако во вторник заместитель руководителя фракции СР Олег Нилов высказался против инициативы: «Фракция не будет поддерживать законопроект. Так называемые паровозные технологии давно и широко развиты. Но я напомню, что в составе этого самого паровоза был машинист, помощник машиниста и кочегар. А вот как 20 человек будут машинистами и кочегарами — представить невозможно. А можно представить, что это как раз будут пассажиры, причем мягкого вагона. И возможности у граждан вычеркнуть какого-то, кто туда хочет затесаться, нет. Через народные фильтры должны пройти все кандидаты в депутаты». На это соавтор законопроекта Алексей Диденко (ЛДПР) напомнил, что законопроект выгоден «Справедливой России», поскольку она находится «на грани прохождения». Он напомнил, что закон указывает максимальную численность федеральной части списка, но партии не обязаны включать в список именно столько кандидатов. Напомним, объединенная партия «Справедливая Россия — За правду» уже объявила, что в федеральной части ее списка будут только лидеры объединившихся партий Сергей Миронов (СР), Захар Прилепин («За правду») и Геннадий Семигин («Патриоты России»). Законопроект был поддержан 343 голосами.

Ксения Веретенникова