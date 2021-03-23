СКР завершил расследование уголовного дела об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении причастных к убийству начальника Центра по противодействию экстремизму МВД (центр «Э») по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Организатором и руководителем террористического сообщества, по данным следствия, является Хасан Полонкоев.

По данным следствия, обвиняемые осуществили два нападения на господина Эльджаркиева. Первое произошло 12 января 2019 года на участке автомобильной дороги Р-217 «Кавказ». Тогда был обстрелян автомобиль, в котором находился глава центра «Э». Ибрагим Эльджаркиев в результате этого покушения не пострадал.

Второе нападение было совершено 2 ноября того же года в Москве. В результате господин Эльджаркиев и его брат, работавший врачом в одном из городских стационаров, скончались на месте.

Уголовное дело в отношении 12 человек было выделено в отдельное производство. В розыск на данный момент объявлены еще 13 человек.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Киллеров вызывали?»