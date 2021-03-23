Замглавы Минфина счел предложение ЦБ по льготной ипотеке сложным в реализации

Предложение Центробанка по продлению льготной ипотеки в ряде регионов является сложным в реализации, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, пока никакого решения по этому вопросу нет. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки можно продлить максимум до конца 2021 года и только для некоторых регионов.

«Пока решения нет. Сам принцип еще не определен... Мне лично региональный принцип кажется сложным в реализации»,— сказал журналистам господин Мосеев (цитата по ТАСС). Он пояснил, что, если оставить «какое-то количество регионов, например те, которые Центральный банк определил, в них у нас сразу начнется "бум"».

«Если он там разовьется, то тогда надо у них там сворачивать и в другие регионы переходить»,— сообщил замминистра. По его словам, «строительная отрасль не может работать в условиях такой вот нестабильности». При этом идею продлить льготную ипотеку в отдельных регионах Алексей Моисеев назвал «заманчивой».

Замминистра также сказал, что сейчас рассматривается целый ряд вариантов по продлению льготной ипотеки. «Пока решения никакого нет. Там разные варианты. И по срокам тоже разные варианты рассматривают»,— сообщил господин Моисеев.

ЦБ считает, что программу можно продлить для тех регионов, где льготная ипотека не привела к снижению доступности жилья, «разгону цен и формированию предпосылок ипотечного пузыря». ЦБ, Минстрой и Минфин должны подготовить предложения по будущей реализации программы льготной ипотеки до 15 апреля. Минстрой настаивает на продлении программы после 1 июля.

Программа льготной ипотеки по ставке 6,5% была введена в 2020 году как мера поддержки из-за пандемии COVID-19. Первоначально планировалось завершить ее 1 ноября 2020 года, однако позднее срок ее действия был продлен до 1 июля 2021-го.

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