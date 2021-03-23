Памфилова считает реальной перспективу онлайн-голосования в масштабах всей страны

Перспектива дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в масштабах всей России вполне реальна, но для его применения важно отработать все механизмы, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Развитие современных технологий, в том числе дистанционного электронного голосования, у нас находится в одном из приоритетов. Хочу подчеркнуть, что не взамен, а наряду (с традиционным голосованием.— “Ъ”)»,— сказала Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»). По ее мнению, введение ДЭГ расширит возможности для избирателя — он сможет выбирать, как ему удобнее голосовать.

«Но мы очень аккуратно, очень постепенно идем к тому, чтобы уже в масштабах страны можно было это применять, чтобы человек в любой точке мира мог проголосовать. В конце концов, когда мы отработаем все механизмы, в том числе, самое главное, невозможность внешнего воздействия»,— добавила глава ЦИКа.

Напомним, проект ДЭГ разработал по заданию ЦИКа «Ростелеком». Впервые эксперимент по электронному голосованию проводился на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Тогда отмечалось, что система работала со сбоями. Тестирование системы ДЭГ в регионах пройдет в мае. По его результатам будет принято решение об использовании этой системы в конкретных субъектах. 17 марта Элла Памфилова сообщила, что помимо московской ЦИК подробно проработает девять заявок на применение ДЭГ на выборах 2021 года.

Об инициативе ЦИКа — в материале “Ъ” «Голосованию подводят цифру».