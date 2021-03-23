Разработчик новой редакции КоАП заявила о решении не увеличивать штрафы

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафные санкции увеличены не будут, заявила «РИА Новости» первый зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. Она принимает участие в разработке документа, первоначальная концепция которого была обнародована в середине 2019 года.

По словам госпожи Рукавишниковой, сейчас «проект КоАП находится в высокой степени готовности». «Принято принципиальное решение — не ужесточать административные санкции в новом КоАП. По аналогичным составам они будут сохранены на уровне кодекса, который будет действовать на момент принятия новой редакции»,— сказала сенатор. Первоначальный проект новой редакции предусматривал значительное увеличение штрафных санкций.

В будущем, возможно, по ряду правонарушений санкции могут вырасти, отметила Ирина Рукавишникова. «Но на первоначальном этапе санкции останутся на прежнем уровне»,— заявила она. Сенатор также сообщила, что новая редакция КоАП предусматривает замену штрафа на предупреждение.

При этом она отметила, что замена штрафа предупреждением «не обязательна, а возможна». «Снижены санкции за те негрубые правонарушения, которые не несут угрозы жизни и здоровью, общественному порядку — проект нового КоАП предусматривает возможность замены штрафных санкций по этим составам предупреждением»,— сказала госпожа Рукавишникова.

Напомним, реформирование кодекса является частью реформы контрольно-надзорной деятельности, призванной снизить административное давление на бизнес, устранить избыточные и неактуальные требования. Кодекс при этом критиковали за ужесточение ответственности в последние годы и бессистемные изменения.

Подробнее о работе над кодексом читайте в публикации “Ъ” «КоАП застрял на исправительных работах».