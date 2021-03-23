Лавина в Дагестане вновь заблокировала девять сел Рутульского района

Девять сел в Рутульском районе Дагестана во второй раз за три дня оказались отрезанными от мира после схода лавины. Она сошла сегодня, 23 марта, в 14:30 на 37-м км автомобильной дороги Рутул—Лучек—Джиных в селе Цахур. Дорога, связывающая села с районным центром Рутул, оказалась перекрыта на протяжении 300 м.

Без транспортного сообщения остались девять населенных пунктов — Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джиных, Оттал, Калял, Мухах и Кусур — и две пограничные заставы.

Во время схода лавины засыпало три автомобиля жителей Цахура, сообщила пресс-служба «Дагавтодора». Никто из местных жителей не пострадал.

На месте находятся три единицы дорожной техники, однако движение лавинных масс не прекратилось, сообщили в ведомстве, поэтому работы по очистке дороги от снега начнутся позже. Ориентировочное время открытия проезда — 18:00 25 марта. Такие сроки обусловлены объемами снежной массы и технологией работ.

Сход лавин на этом участке дороги Рутул—Джиных начался 21 марта, в этот день сошли две лавины: на 31-м и 37-м км дороги. К полудню 22 марта дорога была расчищена, но затем сошла еще одна лавина. На расчистку от нее потребовалось еще несколько часов.

Юлия Рыбина, Махачкала