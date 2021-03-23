Госдума приняла в первом чтении проект об увеличении федеральной части партсписков на выборах

Госдума приняла в первом чтении проект об увеличении федеральной части партийных списков на выборах. Документом предлагается увеличение с 10 до 20 максимально допустимого количества кандидатов. Поправки были внесены депутатами от фракции ЛДПР.

Ранее комитет Госдумы по регламенту рекомендовал принять в первом чтении законопроект ЛДПР об увеличении числа кандидатов в федеральной части партийных списков на выборах в Госдуму с 10 до 20 человек, но с оговоркой, что ко второму чтению оно снизится до 15. По мнению комитета, максимально допустимое количество кандидатов должно быть определено с учетом позиции фракций, мнения экспертов в области законодательства о выборах, а также с учетом анализа практики проведения избирательных кампаний в российский парламент.

Напомним, законопроект был внесен в Думу в мае 2019 года. Правительство дало на него отрицательный отзыв, указав, что принятие поправок приведет к уменьшению количества депутатских мандатов, распределяемых между региональными группами (члены федеральной части списка получают мандаты в первую очередь), а такой подход не учитывает федеративное устройство РФ и приведет к ослаблению регионального представительства в Думе. Конституционный комитет Совета федерации также дал отрицательный отзыв на документ, сочтя пояснительную записку к нему недостаточно убедительной.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Партсписки пришли к согласию».