Венецианская комиссия нашла недостатки в поправках в Конституцию России

Венецианская комиссия Совета Европы опубликовала заключение (.pdf) по поправкам к Конституции России. В документе говорится о «некоторых серьезных недостатках», а также о претензиях к процедуре принятия. Комиссия готова сотрудничать с российскими властями по этому вопросу.

В заключении говорится, что поправки принимались слишком поспешно, при этом не были обеспечены необходимые гарантии честного волеизъявления граждан. Также критике подверглось содержание поправок. Эксперты Венецианской комиссии пришли к выводу, что поправки усиливают роль президента и ограничивают права граждан на участие в управлении государством, а положения о судебной системе ставят в опасность верховенства права в Российской Федерации.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) — консультативный экспертный орган. Комиссия анализирует законы и законопроекты государств-участников, затрагивающие проблемы конституционного права. Заключения экспертов комиссии носит рекомендательный характер.

Поправки к Конституции инициировал президент России Владимир Путин. Их приняли по итогам Общероссийского голосования 1 июля. В частности, теперь в Конституции закреплен приоритет перед международными договорами. Поправки также призваны сократить число судей Конституционного суда, наделить новыми полномочиями Госдуму и Совет федерации, а также внести другие изменения. Одна из поправок — обнуление сроков действующего главы государства.

Подробнее о реформе Конституции — в материале “Ъ” «Исправившему верить».