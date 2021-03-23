На Пермской ТЭЦ-9 проводится инспекция энергоблока ГТУ-165

В Пермском филиале ПАО «Т Плюс» проводится плановый ремонт на энергоблоке ГТУ-165 Пермской ТЭЦ-9. Будут выполнены инспекционные и ремонтные работы, включающие малую инспекцию газотурбинной установки ГТЭ-160, ремонт турбогенератора Т3ФГ-180 с выводом ротора, техническое диагностирование котла-утилизатора ГТУ и паропровода острого пара. Работы проводят специалисты ООО «Зульцер Турбо Сервисес Рус», АО «Уралэнергоремонт», Пермского филиала АО «ЭнергоремонТ Плюс». Инспекцию планируется выполнить до 2 апреля.

Цель таких мероприятий – повышение надежности работы агрегата и продление сроков дальнейшей безаварийной работы. Это обеспечит стабильное теплоснабжение жителей Индустриального, Дзержинского и Свердловского районов.

Малая инспекция газотурбинной установки ГТЭ-160 проводится ежегодно при достижении наработки 8,3 тыс. эквивалентных часов эксплуатации. Техническое диагностирование котла-утилизатора ГТУ выполняется впервые, при достижении наработки 50 тыс. часов эксплуатации.

Пермская ТЭЦ-9 является одним из основных источников тепла для левобережной части Перми. Сегодня ТЭЦ – самая крупная по установленной тепловой мощности электростанция Пермского филиала ПАО «Т Плюс». Станция в 2019 году прошла отбор в программу ДПМ-2. Пермская ТЭЦ-9 станет первой в компании, где начнутся работы по обновлению парка, исчерпывающего свой ресурс мощностей. В 2013 году на станции также был введен новый энергоблок 165 МВт в рамках программы ДПМ-1.

Инвестиции в развитие станции составят примерно 9 млрд рублей. В рамках модернизации к 2022 году будут полностью обновлены два энергоблока станции. Компания заменит турбогенераторы и паровой котлоагрегат, также будут установлены два новых блочных трансформатора. В результате установленная тепловая мощность станции составит 1103 Гкал/ч, электрическая – 465 МВт. Современное оборудование позволит на 20% сократить потребление топлива, увеличить производство тепловой и электрической энергии.

Модернизация Пермской ТЭЦ-9 является частью обязательств «Т Плюс» по регуляторному соглашению с администрацией Пермского края, заключенному в декабре 2020 года.