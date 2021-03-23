На Пермской ТЭЦ-9 проводится инспекция энергоблока ГТУ-165

В Пермском филиале ПАО «Т Плюс» проводится плановый ремонт на энергоблоке ГТУ-165 Пермской ТЭЦ-9. Будут выполнены инспекционные и ремонтные работы, включающие малую инспекцию газотурбинной установки ГТЭ-160, ремонт турбогенератора Т3ФГ-180 с выводом ротора, техническое диагностирование котла-утилизатора ГТУ и паропровода острого пара. Работы проводят специалисты ООО «Зульцер Турбо Сервисес Рус», АО «Уралэнергоремонт», Пермского филиала АО «ЭнергоремонТ Плюс». Инспекцию планируется выполнить до 2 апреля.
Цель таких мероприятий – повышение надежности работы агрегата и продление сроков дальнейшей безаварийной работы. Это обеспечит стабильное теплоснабжение жителей Индустриального, Дзержинского и Свердловского районов.
Малая инспекция газотурбинной установки ГТЭ-160 проводится ежегодно при достижении наработки 8,3 тыс. эквивалентных часов эксплуатации. Техническое диагностирование котла-утилизатора ГТУ выполняется впервые, при достижении наработки 50 тыс. часов эксплуатации.
Пермская ТЭЦ-9 является одним из основных источников тепла для левобережной части Перми. Сегодня ТЭЦ – самая крупная по установленной тепловой мощности электростанция Пермского филиала ПАО «Т Плюс». Станция в 2019 году прошла отбор в программу ДПМ-2. Пермская ТЭЦ-9 станет первой в компании, где начнутся работы по обновлению парка, исчерпывающего свой ресурс мощностей. В 2013 году на станции также был введен новый энергоблок 165 МВт в рамках программы ДПМ-1.
Инвестиции в развитие станции составят примерно 9 млрд рублей. В рамках модернизации к 2022 году будут полностью обновлены два энергоблока станции. Компания заменит турбогенераторы и паровой котлоагрегат, также будут установлены два новых блочных трансформатора. В результате установленная тепловая мощность станции составит 1103 Гкал/ч, электрическая – 465 МВт. Современное оборудование позволит на 20% сократить потребление топлива, увеличить производство тепловой и электрической энергии.
Модернизация Пермской ТЭЦ-9 является частью обязательств «Т Плюс» по регуляторному соглашению с администрацией Пермского края, заключенному в декабре 2020 года.
Пермский филиал «Т Плюс»
Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Чайковском и Березниках. В состав филиала входят семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, а также гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. В контур управления Пермского филиала входят и теплоснабжающие компании: АО «Березниковская сетевая компания», ООО «ИнвестСпецПром» (г. Чайковский) и ООО «Пермская сетевая компания» – основной поставщик тепловой энергии в г. Перми. Установленная электрическая мощность филиала – 1423,1 МВт, тепловая мощность – 5854,7 Гкал/ч.
«Т Плюс»
Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года – «КЭС Холдинг») – крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тыс. юридических лиц.
Под управлением Группы «Т Плюс» находится 54 электростанции, более 400 котельных и свыше 18 тыс. километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 52 тыс. Гкал/ч.