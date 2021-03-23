Роскомнадзор недоволен темпами удаления запрещенной информации в Twitter

Роскомнадзор считает неудовлетворительными темпы удаления запрещенной информации социальной сетью Twitter. Речь идет о контенте с детской порнографией, склонении к суициду и рекламе наркотиков. Надзорное ведомство с 2017 года направило более 28 тыс. требований удалить 3,1 тыс. материалов, однако «фактически удалена только треть запрещенного в России контента».

«Темпы удаления запрещенной информации соцсетью неудовлетворительные. Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым. Роскомнадзор будет продолжать настаивать на полном и скорейшем удалении Twitter запрещенной и опасной для детей информации»,— сообщается на сайте Роскомнадзора.

Ведомство сожалеет, что только «применение технических мер принуждения к исполнению российских законов» заставило Twitter «признать наличие у себя информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира и принять меры по ее удалению».

10 марта Роскомнадзор объявил о начале замедления работы Twitter. Причиной стали публикации с запрещенной информацией, которые соцсеть не удалила по требованию ведомства. Позже Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой в течение месяца, если публикации не будут удалены. Роскомнадзор не исключил замедления или блокировки других соцсетей, в том числе Facebook, Instagram и YouTube.

Подробнее — в материале “Ъ” «Twitter настраивают на блокировку».