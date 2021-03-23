Спрос на защиту от DDoS-атак в Удмуртии вырос на 100% Платформу защиты от киберугроз предлагает МегаФон

С начала 2021 года спрос на решение по защите от DDoS-атак в Удмуртии вырос на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в МегаФоне. Это связано с переводом бизнес-процессов в онлайн и необходимостью обеспечить постоянную работу интернет-ресурсов предприятий.

Одним из распространенных видов киберугроз являются DDoS-атаки. Они опасны из-за большого количества одновременных запросов, поступающих на серверы компании, что может привести к отказу работы сетевых ресурсов.

МегаФон предлагает платформу, которая постоянно отслеживает входящий трафик и автоматически очищает его в случае угрозы. Противодействие атаке начинается уже через 5-15 секунд после обнаружения, что делает процесс для простых пользователей незаметным.

«Мы видим, что наше решение стало востребовано, как у крупных предприятий, так и в сегменте малого и среднего бизнеса. Платформа всего за несколько часов интегрируется в информационные системы клиента, при этом не требуется покупать и устанавливать дорогостоящее оборудование или менять сетевые настройки. Также у бизнеса растет интерес к аудиту уязвимостей IT-систем, защите мобильных устройств и конфиденциальной информации, настройке доступа к данным со смартфонов»,— подчеркнула директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Урале Инна Смирнова.

Отметим, что пользователями платформы МегаФона стали промышленные предприятия, транспортные и финансовые организации, компании офисной торговле. Еженедельно система отражает в среднем 25 DDoS-атаки на уральские компании, а каждый четвертый клиент подвергался ей более 10 раз за год.