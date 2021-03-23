В Ярославле устранена утечка нефтепродуктов в Волгу

В Ярославле на участке реки Волги, где было обнаружено поступление в воду нефтепродуктов, специалисты ГУ МЧС Ярославской области и МКУ «Центр гражданской защиты» демонтировали боновые заграждений, сообщили в пресс-службе городской мэрии. "Ъ-Ярославль" сообщал, что специальные боновые заграждения были установлены 19 марта для предотвращения распространения масляного пятна вниз по течению реки.

По словам начальника отдела по делам чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и пожарной безопасности мэрии Ярославля Александра Белозерова, в настоящее время ситуация на реке Волге стабилизировалась.

«На сегодняшний день ситуация на Волге стабилизировалась, выбросов запрещенных веществ в большом количестве не замечено. Остались небольшие фракции, которые не представляют опасности. Представители надзорных органов продолжают проверку, чтобы выявить причины. Также комиссия приняла решение о необходимости демонтажа боновых заграждений»,— рассказал господин Белозеров.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что по данным регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, в стоках в Волгу загрязненной жидкости в промзоне в Дзержинском районе города, было выявлено превышение допустимого уровня нефтепродуктов в 1,5 раза.

Ранее мэр Ярославля Владимир Волков сообщил, что поиск виновного в загрязнении Волги ведут сотрудники управления Росприроднадзора, Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры и департамент городского хозяйства мэрии Ярославля. По словам главы города, проверка установила, что нефтепродукты попадают в реку из промышленного ливневого коллектора в районе Ярославской ТЭЦ-1. Для того чтобы выяснить, откуда попадают нефтепродукты в коллектор, сотрудниками департамента городского хозяйства совместно со специалистами лаборатории Роспотребнадзора проводятся обследования всех ливневых колодцев, ведущих в данный коллектор.

Дарья Сабаева