В Ярославле для защиты Волги от нефти поставили боновые заграждения

В Ярославле на участке реки Волги, где обнаружено поступление в воду нефтепродуктов, установили специальные боновые заграждения, сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования. В сообщении отмечается, что эти заграждения предназначены для предотвращения дальнейшего распространения попавших в реку нефтепродуктов вниз по течению. В департаменте рассказали, что в настоящее время ведется мониторинг сложившейся ситуации.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что по данным департамента, в стоках в Волгу загрязненной жидкости в промзоне в Дзержинском районе города, выявлено превышение допустимого уровня нефтепродуктов в полтора раза.

О том, что в Волге в городской черте, недалеко от водозабора, который снабжает питьевой водой жителей Кировского и Ленинского районов Ярославля, обнаружены пятна нефтепродуктов сообщил в соцсетях ярославец Артур Баринов. Он рассказал, что загрязненная жидкость течет в Волгу на Полушкиной Рощи, там, где расположен коллектор ТЭЦ №1.

Артур Баринов опубликовал видео характеризующее масштаб загрязнения реки нефтепродуктами. Масляные пятна дошли вниз по течению до Стрелки. Автор сообщения отметил, что разлив нефтепродуктов на Волге принимает масштабы экологической катастрофы.

Ранее сообщалось, что сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования, представители Росприроднадзора, Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры и департамента городского хозяйства мэрии проводили обследование территории, где обнаружено попадание нефтепродуктов в Волгу. Ведется установление виновных в загрязнении и причин, по которым это произошло.

Подробнее о ситуации в материале "Ъ-Ярославль" — «Разлив нефтепродуктов в Ярославле принял масштабы экологической катастрофы».