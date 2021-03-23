Эксперт ВШЭ: госрасходы в 2020 году достигли рекордного уровня за историю России

Расширенные государственные расходы России в 2020 году достигли 42,15 трлн руб., посчитал ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский. Это рекордная сумма за историю России, передает РБК.

В расширенные расходы включены траты федерального бюджета, регионов и муниципалитетов, а также трех внебюджетных фондов. Расходы федерального бюджета в 2020 году увеличились на 25% к 2019 году, а траты консолидированных бюджетов регионов — на 15%.

Расширенные госрасходы в 2020 году достигли 39,5% ВВП — это на 5 процентных пунктов больше, чем в среднем за 2011–2019 годы. Больше было только в 2009 году — 41,4% ВВП.

Минфин сообщил РБК, что в 2020 году Россия вошла в число лидеров среди стран G20 по эффективности антикризисных мер. Ведомство считает, что запас прочности удалось создать благодаря взвешенной бюджетной политике, которая проводилась в последние годы.

Напомним, государственный долг России в 2020 году увеличился на 5,4 трлн руб., до 18,99 трлн руб. Он вырос на 39,9% по сравнению с показателем 2019 года. Госдолг составил 17,8% ВВП.

Об итогах года для бюджета — в материале “Ъ” «Бюджет освоил коронакризис».