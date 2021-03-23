Компания сына экс-губернатора Тамбовской области избежала банкротства

Арбитражный суд Тамбовской области прекратил производство по делу о банкротстве завода крупнопанельного домостроения ООО «ДСК-Тамбов» Вячеслава Бетина (сын экс-главы региона Олега Бетина). Об этом сообщается в опубликованном определении суда. За компанию господина Бетина были погашены долги перед инициировавшей банкротство Федеральной налоговой службой (ФНС), ряд часть кредиторов при этом не смогла добиться возврата долгов.

7,96 млн руб. долгов по налогам, пенсионным взносам, штрафам, компенсациям по оплате за негативное воздействие на окружающую среду были погашены через местное ООО «Стройсервис», принадлежащее Алеко Микадзе. После этого «Стройсервис» стал кредитором компании Вячеслава Бетина вместо ФНС, а затем — ходатайствовал об исключении своих требований из реестра кредиторов. Таким образом в банкротстве не осталось истца.

Прекратить производство по делу о признании банкротом ООО "ДСК-Тамбов". Определение подлежит незамедлительному исполнению и может быть обжаловано»,– сказано в определении тамбовского арбитража

В результате прекращения дела о банкротстве суд прекратил рассматривать требования не успевших включиться в реестр кредиторов, преимущественно, с небольшими долгами. «При отсутствии в производстве суда дела о банкротстве заявление кредитора о включении требований в реестр не подлежит рассмотрению в рамках прекращенного дела»,— сказано в определении.

Сбербанк, которому компания Вячеслава Бетина была должна 78,28 млн руб. по кредиту 2014 года, успел включиться в реестр. Однако банк одновременно с прекращением банкротства заявил в суде, что отказывается от своих требований. Причина этого решения в документах арбитража не поясняется.

Помимо задолженности перед Сбербанком, в реестр требований кредиторов «ДСК-Тамбов» было включено долгов еще на около 90 млн руб. Все они были исключены из реестра перед решением суда об окончании банкротства.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ДСК-Тамбов» зарегистрировано в июне 2013 года. Гендиректор — Сергей Пахомов, единственный владелец — Вячеслав Бетин. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Находится в залоге у ПАО «Сбербанк» до 2020 года по договору кредитования от 2014 года. По данным финансовой отчетности предприятия, его выручка в 2018 году составила 57,49 млн руб., чистый убыток — 77,46 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались.

Подробнее о сложностях на предприятии — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников