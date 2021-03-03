Компания сына экс-губернатора Тамбовщины закрыла долги по налогам

Проходящий через процедуру банкротства завод крупнопанельного домостроения ООО «ДСК-Тамбов» Вячеслава Бетина (сын экс-главы региона Олега Бетина) погасил часть долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС), которая подала банкротный иск. Об этом сообщается в материалах арбитражного суда Тамбовской области.

Признать требования погашенными»,— сказано в соответствующем определении суда

7,96 млн руб. долгов по налогам, пенсионным взносам, штрафам, компенсациям по оплате за негативное воздействие на окружающую среду были погашены через местное ООО «Стройсервис», принадлежащее Алеко Микадзе. Долги были погашены до конца февраля. После этого «Стройсервис» по решению стал кредитором компании Вячеслава Бетина вместо ФНС, а затем — ходатайствовал об исключении своих требований из реестра кредиторов. Этот вопрос тамбовский арбитраж рассмотрит 4 марта.

Напомним, в «ДСК-Тамбов» в июне 2020 года была введена процедура наблюдения, первая стадия банкротства. С иском в начале прошлого года обратилось региональное управление ФНС из-за долга на тот момент в 6,17 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ДСК-Тамбов» зарегистрировано в июне 2013 года. Гендиректор — Сергей Пахомов, единственный владелец — Вячеслав Бетин. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Находится в залоге у ПАО «Сбербанк» до 2020 года по договору кредитования от 2014 года. По данным финансовой отчетности предприятия, его выручка в 2018 году составила 57,49 млн руб., чистый убыток — 77,46 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались.

Подробнее о сложностях на предприятии — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников