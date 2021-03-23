Теннисные рейтинги
Рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 008 очков. 2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9940. 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9670. 4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8625. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6950. 6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 6375. 7 (7). Александр Зверев (Германия) — 6070. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5101. 9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3640. 10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453. 11 (12). Денис Шаповалов (Канада) — 3000. 12 (11). Роберто Баутиста (Испания) — 2910. 13 (13). Давид Гоффен (Бельгия) — 2795. 14 (14). Гаэль Монфис (Франция) — 2770. 15 (15). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2630. 16 (16). Григор Димитров (Болгария) — 2620. 17 (17). Фабио Фоньини (Италия) — 2570. 18 (18). Феликс Оже-Альяссим — 2561. 19 (19). Милош Раонич (оба — Канада) — 2450. 20 (20). Кристиан Гарин (Чили) — 2385… 22 (21). Карен Хачанов — 2200... 27 (42). Аслан Карацев (оба — Россия) — 1888.
Рейтинг WTA
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186 очков. 2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7835. 3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 7255. 4 (4). София Кенин (США) — 5760. 5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5370. 6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205. 7 (7). Серена Уильямс (США) — 4915. 8 (8). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4815. 9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4735. 10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4571.11 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505. 12 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4260. 13 (13). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4235. 14 (14). Дженнифер Брейди (США) — 3765. 15 (15). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 3665. 16 (16). Ига Швёнтек (Польша) — 3570. 17 (17). Элизе Мертенс (Бельгия) — 3310. 18 (18). Джоанна Конта (Великобритания) — 3206. 19 (19). Мэдисон Кис (США) — 3075. 20 (20). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2957… 34 (34). Екатерина Александрова — 1900. 35 (39). Светлана Кузнецова — 1865… 37 (36). Вероника Кудерметова — 1820... 42 (61). Дарья Касаткина — 1710… 46 (45). Анастасия Павлюченкова — 1630… 73 (71). Анна Блинкова — 1114… 75 (74). Анастасия Потапова — 1061... 88 (126). Маргарита Гаспарян — 948… 99 (94). Варвара Грачева (все — Россия) — 858.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.