ВОЗ обеспокоена ростом заболеваемости COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила беспокойство мировым ростом заболеваемости COVID-19, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария Ван Керкхове. По подсчетам ВОЗ, за последнюю неделю число новых случаев заболевания по сравнению с предыдущей увеличилось на 8%.

«Мы видим тренд на рост случаев, и это нас беспокоит,— сказала госпожа Ван Керкхове на брифинге (цитата по "РИА Новости").— Мы сейчас наблюдаем рост распространения в четырех из пяти регионов ВОЗ. Он идет пятую неделю подряд по всему миру. За последнюю неделю рост был на 8%».

По ее словам, в Европе рост заражений составил 12%, при этом в основном за счет британского штамма. В Юго-Восточной Азии число новых случаев, по данным ВОЗ, выросло на 49%, в Западно-Тихоокеанском регионе — 29%, в Восточном Средиземноморье — на 8%.

19 марта Еврокомиссия официально заявила о начале третьей волны коронавируса, об этом сказала официальный представитель ЕК Дана Спинант. В Европе все больше стран объявляют жесткий локдаун и фиксируют рекордные показатели заболеваемости.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире с начала пандемии на сегодняшний день составляет 123,5 млн. Умерли 2,7 млн человек с диагностированным COVID-19.

О ситуации с коронавирусом в странах ЕС — в материале “Ъ FM” «Европа ужесточает локдаун».