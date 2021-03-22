США расширили санкции против военных Мьянмы

Минфин США добавил в санкционный список в отношении Мьянмы двух граждан и два военных формирования страны. Все их имущество, которое находится в США, заблокировано.

Под санкции попали начальник полиции и замминистра внутренних дел Мьянмы Тхан Хлайн и генерал-лейтенант Аун Со, отвечающий за проведение специальных операций. Ограничения также ввели в отношении 33-й и 77-й легкой пехотной дивизии мьянманской армии.

«Сегодня управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против двух лиц и двух формирований, связанных с армией Мьянмы, по причине жестокого подавления протестов в поддержку демократии. Минфин предпринял данные действия в ответ на непрекращающуюся кампанию насилия и запугивания в отношении мирных протестующих и гражданского общества со стороны военных Мьянмы»,— говорится в заявлении ведомства.

Напомним, в начале февраля ВС Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину. Военные обвинили гражданскую власть в манипуляциях во время выборов. После переворота в крупных городах страны начались акции против хунты. В начале марта в связи с переворотом в Мьянме власти США ввели санкции в отношении Министерства обороны и Министерства внутренних дел этой страны. YouTube заблокировал пять каналов, связанных с военными Мьянмы.

О ситуации в Мьянме — в материале “Ъ” «Военным Мьянмы надоело выдавать себя за мирных».