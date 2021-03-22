Боррель: Россия взяла курс на конфронтацию с ЕС

Министры иностранных дел стран Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Министры подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом»,— сказал господин Боррель.
ЕС в 2016 году принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией:
- Полная реализация минских соглашений по Украине.
- Укрепление отношений ЕС с восточными партнерами.
- Обеспечение энергетической безопасности ЕС.
- Избирательность любого взаимодействия с Россией, учитывая возможные общие интересы (например, по вопросам Сирии или КНДР).
- Поддержка российского гражданского общества и инвестиции в развитие контактов между людьми в ЕС и в России.
Напомним, Евросоюз все активнее задействует новый механизм введения санкций за нарушения прав человека за рубежом. 22 марта под ограничительные меры ЕС попали граждане России, Китая и Мьянмы. Санкции введены против еще двоих россиян — вице-премьера Чечни и экс-главы СОБРа «Терек» Абузайда Висмурадова и бывшего главы полиции Аргуна Аюба Катаева. Теперь, как ожидается, Москва примет зеркальные меры.
Подробнее — в материале «Санкции против России ставят под вопрос какое-либо взаимодействие».