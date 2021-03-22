Роспотребнадзор предложил отменить запрет на отдых детей за пределами их региона

Роспотребнадзор предлагает отменить свое июльское предписание, в соответствии с которым дети могут отдыхать только в регионе проживания. Такое требование входило в список санитарно-эпидемиологических правил работы детских лагерей и школ в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

«Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Российской Федерации, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации и предложений главных государственных санитарных врачей в субъекте Российской Федерации или их заместителей»,— говорится в проекте постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

Роспотребнадзор ввел ограничение на детский отдых 3 июля прошлого года. Исключение из правил тогда сделали для детей из Арктической зоны и городов федерального значения. Последним оставили возможность отдыхать в субъектах, которые граничат с такими городами.

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