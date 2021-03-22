Суд приговорил Раджаба Абдулатипова к 12 годам колонии

Бабушкинский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Абдулатипов признан виновным в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно решению суда, Раджаб Абдулатипов должен будет заплатить штраф в размере 8 млн руб., то есть пятидесятикратную сумму полученной им взятки. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе в течение пяти лет.

Раджаб Абдулатипов, брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, был задержан в сентябре 2018 года. Государственное обвинение в ходе прений сторон просило приговорить подсудимого к 15 годам колонии строгого режима. По данным следствия, за многомиллионные вознаграждения Раджаб Абдулатипов способствовал назначению Магомеда Махачева руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану, а директора бывшего совхоза «60-летие Октября» Абдурагима Алискерова — главой администрации Докузпаринского района. Последний полностью признал вину в даче взятки депутату и был осужден на семь лет заключения.

Подробности — в материале “Ъ” «Дагестанскому депутату запросили строгий режим».