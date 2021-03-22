Сбербанк профинансировал производителя шампиньонов на 7 млрд рублей в рамках поддержки импортозамещения

Сбербанк предоставил кредит компании «Грибная радуга» — лидеру рынка по производству белых и коричневых шампиньонов. Средства будут использованы предприятием для рефинансирования кредита в другом банке. Сумма финансирования составила 6,8 млрд рублей.



«Деятельность компании "Грибная радуга" направлена на импортозамещение и продовольственную независимость страны. Хочу отметить, что всего за четыре года российские игроки заместили импорт из других стран более чем на 70%. Это колоссальный прорыв, и мы рады быть частью этого процесса, обеспечивая производителей продовольствия доступными заёмными средствами для модернизации и расширения производственных мощностей. Стратегия импортозамещения имеет государственную поддержку и становится особенно актуальной в условиях тренда на здоровое питание, в частности роста популярности вегетарианства», — Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка

Компания «Грибная радуга» — ведущий производитель и поставщик свежих шампиньонов на российском рынке. Ещё в 2017 году компания начала инвестиционную программу, построила три комплекса и сегодня производит до 29 000 тонн свежих грибов в год. В основе успеха компании — передовые технологии, высококвалифицированные сотрудники и выстроенные бизнес-процессы. «Грибная радуга» входит в число лучших работодателей и налогоплательщиков Курской области. Продукция доставляется в любое время года в торговые сети во всех регионах страны.

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