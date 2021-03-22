Вакцина «Спутник Лайт» может поступить в оборот в апреле-мае

Вакцина «Спутник Лайт» может поступить в оборот в апреле-мае 2021 года, сообщил председатель совета директоров «Р-Фарма» Алексей Репик на совещании с президентом России Владимиром Путиным по производству вакцин. Клинические исследования уже завершены.

«Рассчитываем, что уже в апреле-мае препарат ("Спутник Лайт".— “Ъ”) поступит в гражданский оборот»,— сказал господин Репик.

Со своей стороны, министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что документы для регистрации вакцины уже подготовлены. «Мы завершили клинические исследования по вакцине "Спутник Лайт", сейчас документы подготовлены для регистрации»,— сообщил министр.

«Спутник Лайт» — это первый компонент стандартного двухкомпонентного «Спутника V», разработанного Центром имени Гамалеи. Вакцина была анонсирована в декабре 2020 года. По оценкам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после применения препарата будет сохраняться до четырех месяцев, эффективность составит около 85%. «Лайт-вакцина» предназначена для экспорта, а россиян будут прививать только двухкомпонентным препаратом.

О вакцине — в материале “Ъ FM” «"Спутник V" обрастает версиями».