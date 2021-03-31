Заигрались в города

В конце прошлого года Международный институт управленческого развития (Швейцария) и Сингапурский университет технологий и дизайна подготовили совместное исследование Smart City Index-2020, в котором проанализировали развитие «умных» технологий в 109 городах мира. В этом рейтинге оказалось два российских мегаполиса: Москва (56-я позиция, +16 к 2019 году) и Санкт-Петербург (73-я позиция, как и в 2019 году). На первой строке ожидаемо закрепился Сингапур. Судя по тексту исследования, москвичи и петербуржцы сегодня все с меньшей опаской относятся к «умным» технологиям, которые власти используют для управления городами.

По данным исследования, 56,7% жителей столицы готовы передавать свои геоданные для того, чтобы контролировать трафик на дорогах. А работа системы распознавания лиц устраивает 67,5% горожан. В Санкт-Петербурге эти показатели еще выше: 57,9% и 71,9% соответственно. Интересно, что жители таких мегаполисов, как Париж, Берлин и Нью-Йорк, с большей опаской смотрят на «умные» технологии в своих городах.

Это исследование и события коронавирусного 2020 года, вынудившие государство и бизнес цифровизировать практически каждый аспект жизни горожан, являют довольно ясный посыл. Россия последние несколько лет достаточно быстрыми темпами идет по пути внедрения технологий «умного» города. Однако цифровизацию городов в России тормозит, как признают эксперты и чиновники, слишком большое количество федеральных проектов и ведомственных программ, крайне похожих друг на друга и преследующих во многом схожие цели.

Так, МЧС России курирует проекты «Система 112» и аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город», Минстрой — «Умный город». Минцифры также намерено участвовать в этих проектах. «Ростелеком» развивает свои проекты в области цифровых городов. Во многом эти инициативы действительно дублируют друг друга — так происходит потому, что ни один из проектов еще нельзя назвать состоявшимся и реализованным, считает директор по комплексным продажам «Крок» Олег Майданский.

«Каждое ведомство решает собственные задачи и смотрит на проблему под своим углом, отталкиваясь от существующих регламентов и бизнес-процессов»,— добавляет исполнительный директор «Рексофта» Евгений Минеев. Показательно, что в этих программах путаются как представители бизнеса, так и чиновники. “Ъ” рассказывает о трех основных проектах цифровизации городов и регионов России.

«Безопасный город» не сразу строился

Один из старейших проектов по цифровизации систем безопасности российских городов, его курирует МЧС. Идея системы зародилась еще в 2007 году в Ростове-на-Дону. Изначально в основе проекта лежали городские камеры видеонаблюдения. «До 2012 года камеры финансировались по отдельной федеральной программе МВД по общественной безопасности. Потом финансирование закончилось, и камеры стали умирать — их же нужно постоянно модернизировать и поддерживать. Тогда Ирина Яровая (депутат Госдумы.— “Ъ”) обратилась к президенту с инициативой восстановить тему. Была создана межведомственная комиссия по "Безопасному городу", тогда ее возглавил Дмитрий Рогозин, сегодня этой темой управляет вице-премьер Юрий Иванович Борисов»,— рассказывала генеральный конструктор системы Оксана Якимюк в интервью Vtines.

Концепция проекта официально оформилась в 2014 году, ее утвердил тогдашний председатель правительства Дмитрий Медведев. Согласно документу, причиной начала работы над «Безопасным городом» стало «отсутствие единого системного подхода и возросшие требования к функциональному наполнению систем безопасности». Основной целью создаваемой системы, по сути, стала унификация разрозненных АПК, задействованных в обеспечении безопасности: фотовидеофиксация, камеры наблюдения, система 112 и т. д. Это около 150 систем и 4 функциональных блока: транспортная безопасность, экологическая безопасность, безопасность населения, городской и коммунальной инфраструктуры, координация работы служб и ведомств.

Проще говоря, идея «Безопасного города» была в том, чтобы объединить разрозненные системы городской безопасности, которые лоскутно запускались в тех или иных регионах, под крышей одной вертикально устроенной системы. Данные внутри нее должны передаваться между ведомствами в едином формате. В итоге должна получиться огромная IT-система, которая будет предоставлять властям на местах аналитические данные, на их основе можно будет оперативно принимать решения по ликвидации кризисных ситуаций, минимизируя человеческий фактор. Этому помогут готовые сценарии реагирования на различные ЧС.

Одна из основных проблем при реализации этого проекта — отсутствие целевого финансирования и вообще общей финансовой концепции. Субъекты федерации если и запускают элементы «Безопасного города», то кусками и не пытаются объединить их — это следует из письма первого замминистра МЧС Александра Чуприяна в адрес вице-премьера Юрия Борисова.

Опрошенные “Ъ” эксперты предполагают, что единственный способ запустить «Безопасный город» в регионах — это направлять туда средства из федеральной казны и не рассчитывать на государственно-частное партнерство (ГЧП) в широком смысле этого слова. «Реализовывать проекты по городской безопасности по схемам ГЧП, концессии можно только в том случае, когда в рамки этого проекта входит монетизируемый компонент — такой, например, как фотовидеофиксация нарушений ПДД»,— указывает Олег Майданский.

Сейчас «Безопасный город», несмотря на ряд трудностей, разрабатывается силами МЧС. Реализация проекта по всей стране будет стоить около 97 млрд руб. на пять лет. Техническим партнером министерства выступают структуры «Ростеха», которые с конца прошлого года разрабатывают технические и методологические стандарты «Безопасного города». Хотя исполнителями проекта, как писал “Ъ”, планировали стать структуры ФСО и «Росатома». Предполагается, что проект после утверждения концепции получит финансирование из нацпроекта «Цифровая экономика».

Города попросили поумнеть

Идея запустить ведомственный проект Минстроя «Умный город» появилась в 2018 году, рассказали “Ъ” в министерстве. Автором концепции выступил тогдашний замминистра Андрей Чибис, который сейчас занимает пост губернатора Мурманской области.

«"Умный город" создан как основной инструмент поддержки развития "умных" городов в РФ. Он представляет собой постоянно действующую экспертно-методическую площадку для работы с субъектами РФ, муниципальными образованиями и иными заинтересованными лицами, в том числе на международном уровне»,— декларируют в Минстрое, добавляя, что в 2019 и 2020 годах на проект потратили 350 млн руб. Еще 150 млн руб. планируется израсходовать в текущем году.

За два года деньги фактически ушли на подготовку к изменениям нормативной базы, аудит цифрового развития муниципалитетов и создание стека решений в этой области. В частности, Минстрой вместе с МГУ запустил «Индекс IQ городов» — систему оценки глубины цифровизации тех или иных городов, благодаря которой можно увидеть слабые стороны и возможности технологического развития муниципалитетов.

«В марте 2020 года Минстрой России представил первый "Индекс IQ городов", который отразил результаты цифровизации городского хозяйства по состоянию на 2018 год 191 города — это города с населением свыше 100 тыс. человек и административные региональные центры, а также города-пилоты с численностью населения менее 100 тыс. человек, которые участвовали в расчете индекса по собственной инициативе»,— объяснили в пресс-службе министерства. Кроме того, Минстрой разработал «Банк решений умного города» — систему, в которую включают лучшие IT-практики муниципалитетов. Целевая аудитория ресурса — органы местного самоуправления и региональные власти.

Для оценки привлекаются отраслевые эксперты, входящие в состав рабочей группы по реализации проекта «Умный город», представители отраслей ЖКХ, крупнейшие разработчики технологий, представители экспертного сообщества, вузы и центры компетенций, а также ведущие международные эксперты, перечисляют в пресс-службе Минстроя.

Большая часть решений проекта «Умный город», которые сейчас используются в муниципалитетах, связаны с ЖКХ. Например, в Соликамске, Челябинске и Кременкуле внедрили технологии «умного» освещения: уличные фонари включаются только при наступлении темноты и автоматически выключаются, когда на улице светлеет, помогая экономить электричество. А в Мурманске и Старом Осколе запустили интернет-порталы для обратной связи властей с горожанами. Интереснее всего дела обстоят в Сарове: там «Русатом Инфраструктурные решения» запустил платформу «Умный Саров», которая объединяет в себе сразу ряд интеллектуальных решений в области ЖКХ и городского управления. Например, с помощью городского портала можно сообщить властям о неубранном мусоре или ямах на дорогах.

Проект Минстроя «Умный город» отличается от «Безопасного города» МЧС в первую очередь идеей, которая лежит в основе каждого из них. Если «Безопасный город» подразумевает создание некой централизованной платформы как с технической, так и с управленческой точек зрения, с едиными стандартами и функциями, то «Умный город» — это скорее набор практик. В Минстрое собирают идеи технологий и решений, а сами муниципалитеты могут их применять по своему усмотрению или не применять вовсе. Все зависит не только от бюджета муниципалитета.

Чтобы обеспечить цифровизацию городского хозяйства, требуется обширная цифровая инфраструктура: каналы связи от оптоволокна и Wi-Fi до сетей 5G и LoRaWan, центры обработки данных. Строительство таких сетей затратно. «Нужно понять, кто из операторов это делает, это сложная организационная связка»,— говорит коммерческий директор «Русатом Инфраструктурные решения» Сергей Кучин.

«И еще одна существенная трудность — готовность и населения, и заказчика к внедрению цифровых продуктов. Во многих малых и средних городах низкий уровень цифровых компетенцией. Мало создать приложение с расписанием автобусов — надо, чтобы люди были мотивированы использовать его. Чтобы система обратной связи по типу "Активного горожанина" была полезна, нужно создать в городе сообщество людей, которые вовлечены в процесс улучшения городской среды, готовы заявлять о проблемах, участвовать в голосованиях по вопросам благоустройства»,— добавляет он.

От умного города — к цифровому региону

Впервые о проекте «Цифровой регион» стало известно 19 октября 2019 года на форуме «Взгляд в цифровое будущее». На тот момент зампред Совета федерации Андрей Турчак тогда рассказал о рекомендации Совета по цифровой экономике правительству разработать новый федеральный проект «Цифровой регион». Он был нужен, чтобы обеспечить равномерное развитие цифровых технологий в субъектах федерации. Функции центра компетенций проекта выполняет «Ростелеком», а курирует его Минцифры. Финансировать инициативу предлагалось из средств нацпроекта «Цифровая экономика».

«Разрозненность и несбалансированность цифровизации регионов сегодня и стали одной из основных проблем. Мы понимаем, что отчасти это связано с тем, что мероприятия по цифровизации городов и регионов размазаны по различным госпрограммам. Но в большей степени это связано с целеполаганием на уровне регионов. Сегодня цифровизация проводится неравномерно. В итоге мы часто получаем отставание в качестве жизни людей, проживающих не в "умных" городах. Нам нужен новый федеральный проект, основанный на успешном опыте реализации "Умного города". Но охватывающий не только города. Проект "Цифровой регион"»,— заявил тогда господин Турчак.

Рабочая группа по проекту «Цифровой регион» была создана только в апреле 2020 года при АНО «Цифровая экономика». Ее возглавил бывший вице-премьер, курировавший нацпрограмму «Цифровая экономика», гендиректор «Почты России» Максим Акимов.

Предварительный вариант паспорта проекта «Цифровой регион» оказался в руках журналистов уже в июле 2020 года. Авторы документа выделили три цели, писал Cnews. Первая — «ускорить внедрение цифровых технологий и решений в субъектах». По сути, это подготовка для дальнейшей работы по проекту: создание нормативной базы, стандартов и базовой цифровой среды в регионах. Вторая цель — цифровизация ЖКХ, экологии и городского хозяйства субъектов. Например, предлагалось использовать блокчейн для взаиморасчетов потребителей электроэнергии, а также внедрить платформу «умного» учета отходов.

«Повысить качество предоставляемых услуг и вовлеченности граждан в процессы управления субъектом» — так авторы проекта обозначили третью цель «Цифрового региона». Здесь уже помимо создания IT-систем для вовлечения жителей в управление городами предполагалось внедрять бережливые технологии.

Интересно, что многие цели внутри этого федерального проекта явно дублировали инициативы МЧС и Минстроя. Например, авторы «Цифрового региона» планировали потратить больше 17 млрд руб. на создание, а также внедрение в субъектах АПК «Безопасный регион» и «развитие и модернизацию системы 112», чем занимается МЧС. А мероприятия по внедрению технологий «Умный город», которым на тот момент уже занимался Минстрой, оценивались более чем в 5 млрд руб.

Тогда же, в июле 2020 года, “Ъ” узнал, что запуск проекта, стоимость реализации которого оценивалась в 137 млрд руб. (70 млрд руб. из федеральной казны и 67 млрд руб. из региональных бюджетов), по требованию Минцифры перенесли с 2020 года на апрель 2021 года.

«Доработка потребовалась в части приоритезации и уточнения целевых показателей, результатов и мероприятий по соответствующим направлениям федерального проекта, а также обоснования объемов бюджетного и внебюджетного финансирования»,— объяснил директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин. Если перефразировать слова эксперта, то на проект банально не хватило денег. Но источник “Ъ”, знакомый с ходом разработки этой инициативы, рассказал, что к доработке «Цифрового региона», скорее всего, не вернутся. В аппарате господина Акимова на вопросы “Ъ” не ответили.

Города большие и малые

Помимо ведомственных программ и федеральных проектов по цифровизации городов существуют как частные, так и правительственные инициативы. Например, 26 января 2021 года “Ъ” рассказывал о проекте Минцифры «Безопасный регион», который упоминается в плане цифровой трансформации ведомства. В министерстве “Ъ” лишь сообщили, что «новая платформа будет объединять несколько направлений в области городской безопасности, в том числе видеонаблюдение, мониторинг дорожного движения, отслеживание экологической обстановки, работу особо опасных объектов и состояние объектов критической инфраструктуры». Объяснить, чем «Безопасный регион» отличается от других инициатив по цифровизации городов, в Минцифры не смогли.

В августе 2020 года “Ъ” писал о проекте «Цифровой город», разработка которого шла на базе фонда «Сколково». Судя по презентации проекта, в основу «Цифрового города» ляжет агрегационная платформа с рабочим названием Clarinet. К ней планировалось подключать субплатформы, среди которых есть IT-системы по аналитике «умного» дома, управлению автономным транспортом, экологическому мониторингу, прогнозированию чрезвычайных ситуаций и биометрии. Информацию о том, что такая инициатива находится на этапе проработки, “Ъ” подтвердил вице-президент фонда Олег Дубнов.

Примечательно, что чиновники и эксперты, к которым обратился “Ъ”, сами запутались в этих проектах, из-за того что многие из них дублируют друг друга и похожи вплоть до названий. Ни в правительстве, ни в экспертных группах пока нет понимания, как упорядочить все существующие государственные и частные инициативы.

«То, что у каждого ведомства есть свой проект цифровизации городского хозяйства, нормально. Кто-то должен на месте реализовывать федеральные планы в рамках своей предметной области. Кроме того, для исполнения разработана серия одноименных стандартов, которая тоже вносит в работу более системный характер»,— считает глава Комитета ассоциации «Руссофт» по «умному» городу Виктор Субботин. «Один координатор всего здесь не поможет. Должна быть разработана система управления проектом, которая позволяет получать нужные результаты. Для ведомств и регионов должны быть стандартизированы инструменты, которые позволят добиваться этих результатов на местах. Такая система управления подразумевает обученных людей, которые знают, как управлять такими проектами и внедрять эти решения»,— рассуждает он.

«У нас очень большая страна, и у каждого города или региона свои особенности — прийти к какой-то единой модели цифровизации невозможно: города отличаются и по возможностям, и по специфике»,— добавляет Сергей Кучин. Дело, с одной стороны, в том, что государство не является гарантированным источником финансирования для муниципалитетов, а с другой — уровень цифровизации в городах разный.

«Одни приступили к цифровизации еще до появления национальных проектов, и теперь надо учитывать имеющиеся уже в городе цифровые сервисы и системы сбора данных, подстраиваться под них, чтобы эти траты не были бессмысленными. Другие включаются только сейчас, когда появились единые требования, оглядываются на опыт соседних регионов, подбирают что-то подходящее для себя. Отсюда такое многообразие проектов по цифровизации городского хозяйства, и какой-то единый проект для всей России, на наш взгляд, невозможен»,— говорит господин Кучин, добавляя, что единый координатор цифровизации городского хозяйства все же нужен.

Наиболее перспективным подходом является координация проекта на самом высоком уровне и создание федеральной модульной платформы с единой стратегией развития, а главное — общими правилами взаимодействия и стандартами, в том числе технологическими, указывает Евгений Минеев.

Никита Королев