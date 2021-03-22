Ограничения на проезд большегрузов по нижегородским дорогам вводят с 1 апреля

Сезонные ограничения на движение грузовиков вводят в Нижегородской области с 1 по 30 апреля. Транспортным средствам с нагрузкой на ось от шести т запретят проезд на 171 участке автодорог, сообщили в пресс-службе правительства региона. Запрет не распространяется на общественный транспорт, автомобили экстренной помощи, международные перевозки и перевозки продуктов питания и лекарств.

Такие ограничения вводят ежегодно в период весенней распутицы – почва переувлажнена из-за тающего снега, несущая способность и прочность дорог снижается. Проезд для большегрузов ограничивают, чтобы свести к минимуму повреждение дорожного полотна. Полный перечень дорог, где будут действия ограничений, опубликован здесь (doc.).

Аналогичный запрет могут дополнительно ввести с 20 мая по 31 августа, если температура воздуха в эти дни поднимется выше 32°C.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, грузоперевозчики неоднократно просили об отмене таких ограничений. В последний раз вопрос поднимали в 2019 году. Тогда в правительстве сообщили, что ежегодный ущерб от движения тяжеловесов по весенним дорогам оценивается в 3 млрд руб., но обещали собрать предложения со всех заинтересованных сторон и проанализировать ситуацию.

Осенью 2019 года власти проводили опрос грузоперевозчиков и грузоотправителей об ущербе, которые компании несут из-за ограничений проезда. Было принято решение вводить ограничения и в 2020 году.

Анастасия Еремина