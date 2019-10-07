Нижегородских грузоперевозчиков опрашивают об ущербе от весенних ограничений проезда

Нижегородских грузоперевозчиков и грузоотправителей просят принять участие в опросе об ущербе, которые компании несут весной из-за ограничения проезда по дорогам. Как сообщает правительство региона, данные будут использоваться в обобщенном виде для решения вопроса о снятии этих ограничений.

«Я призываю вас потратить десять минут вашего времени и заполнить опросник максимально подробно. Без ваших ответов мы не сможем предоставить правительству региона реальную сумму ущерба для бизнеса, а, следовательно, решить вопрос о возможной отмене сезонных ограничений для грузового транспорта»,- сообщил бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.

Ранее грузоперевозчики в очередной раз попросили об отмене ограничений. Тогда в правительстве пообещали собрать предложения со всех заинтересованых сторон и проанализировать ситуацию. В свою очередь там добавили, что ежегодный ущерб от движения тяжеловесов, которые разбивают региональные дороги весной, оценивается в 3 ­млрд руб.

Подробнее — в материале "Ъ-Приволжье" «Большегрузы простаивают не на пользу».

Анастасия Еремина