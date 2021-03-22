За месяц инвесторы вложили в фонды акций $170 млрд

За последние четыре недели мировые инвесторы вложили в фонды, работающие с акциями, $168 млрд. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на подсчеты Goldman Sachs. Аналитики считают, что оптимизм в отношении акций вызывают у инвесторов два основных фактора — продолжающееся восстановление мировой экономики после карантинных ограничений, связанных с COVID-19, а также выделение правительством США нового пакета госпомощи экономике и населению на $1,9 трлн. Помимо прочего, в рамках этого пакета граждане США получат от властей чеки на $1400.

«Эти выплаты, возможно, уже идут во взаимные фонды акций (для розничных инвесторов.— “Ъ”), в торгуемые фонды акций (ETF) и в другие активы»,— полагают аналитики Goldman Sachs.

Интерес к американскому фондовому рынку растет и среди международных инвесторов. FT приводит данные британской брокерской фирмы Hargreaves Lansdown, которая на прошлой неделе отметила «увеличение объемов сделок по сравнению с январем, что вызвано ростом интереса к акциям американских компаний от наших клиентов».

Евгений Хвостик