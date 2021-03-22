Все запущенные с Байконура 38 спутников из 18 стран выведены на орбиту

Южнокорейский спутник и еще 37 аппаратов, запущенные с космодрома Байконур с помощью ракеты «Союз-2.1а», успешно выведены на целевую орбиту при помощи разгонного блока «Фрегат», сообщил ТАСС глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Особенностью данного запуска являлось использование системы отделения ленточного типа для выведения аппаратов с чувствительным научным и бортовым оборудованием.

«Всего отделены КА (космический аппарат.— “Ъ”) CAS500-1 и 37 КА попутной полезной нагрузки»,— сказал господин Рогозин.

Пуск ракеты «Союз-2.1а» стал первым коммерческим пуском входящей в «Роскосмос» компании «Главкосмос пусковые услуги». «Союз-2.1а» — первая ракета «Роскосмоса», окрашенная в нетипичный бело-синий цвет.

20 марта пуск ракеты был отложен за 38 минут до старта. Дмитрий Рогозин заявил, что решение о переносе пуска было принято после скачка напряжения. Позже в «Главкосмосе» сообщили, что проблема была в наземном вспомогательном оборудовании разгонного блока.